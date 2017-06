Citi e UBS coordinarán a ampliación de capital de Santander para absorber Popular

Citi e UBS coordinarán a ampliación de capital que lanzará Santander en xullo por importe de 7.000 millóns de euros para absorber Banco Popular, informaron a Europa Press en fontes do mercado.

Deste xeito, o banco estadounidense, que actuou como asesor único de Santander na compra de Popular polo prezo simbólico dun euro como resultado dun proceso competitivo de venda organizado no marco dun esquema de resolución adoptado pola Xunta Unica de resolución, participará como 'global coordinator' xunto con UBS na ampliación de capital.

Como parte da operación, Santander realizará no prazo aproximado dun mes unha ampliación de capital de 7.000 millóns para cubrir capital e as provisións requiridas para reforzar o balance do Popular.

Esta ampliación está asegurada e os actuais accionistas da entidade presidida por Ana Botín terán dereito de subscrición preferente.

Para situar o nivel de provisións e de capital de Banco Popular en liña co resto do Grupo, Santander dotará 7.900 millóns de euros de provisións adicionais para activos improductivos, incluídos 7.200 millóns de euros para activos inmobiliarios.

Iso levará o nivel de cobertura do risco vinculado á actividade inmobiliaria do 45% ao 69%, "significativamente" por encima da media do sector que é do 52%.