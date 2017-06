As autoridades preparaban a venda de Popular desde o sábado ante o temor de que non atopase compradores

As autoridades da Unión Europea (UE) deron mandato ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) para comezar a preparar o procedemento de resolución e posterior venda de Banco Popular o pasado sábado ante o temor de que o procedemento de venda privado, previsto para concluír o próximo 10 de xuño, culminase sen comprador, informaron fontes do FROB.

O obxectivo de iniciar o procedemento de venda antes de concretarse a inviabilidade de Banco Popular era que as autoridades correspondentes, --Xunta Única de Resolución (JUR) e FROB-- estivesen preparadas ante unha situación de insolvencia en Banco Popular que obrigase a construír o proceso con extrema urxencia, tal e como sucedeu finalmente.

Para iso, o FROB colaborou con Popular e tivo acceso aos datos (Virtual Data Room) ofrecidos ás entidades interesadas nunha potencial adquisición da entidade, o que permitiu axilizar a operación, unha vez que o Banco Central Europeo (BCE) declarou a inviabilidade do banco o martes pola tarde.

O acceso a esta información determinou que a data de 5 de xuño Banco Popular dispuña de 60.347 millóns de euros en depósitos, dos que 35.410 millóns de euros correspondían a depósitos inferiores a 100.000 euros, aínda que as fontes precisaron que estes datos non son comparables cos recolleitos no balance da entidade a peche do primeiro trimestre.

A necesidade de protexer aos depositantes para garantir a estabilidade financeira foi o factor principal que levou ás autoridades a proceder á amortización tanto das accións de Popular como dos bonos convertibles continxentes (Cocos) e a débeda subordinada no marco do procedemento de venda, explicaron as fontes oficiais do Frob.

A RAZÓN DA VENDA A SANTANDER FOI O PREZO

Estas mesmas fontes, ademais, explicaron que o criterio principal polo que se decidiu vender Popular por un euro a Santander foi o prezo, aínda que eludiron concretar se se realizaron máis ofertas pola entidade.

No documento de resolución de Banco Popular, o Frob xa explicaba que os obxectivos do proceso de venda figuraba a "maximización do prezo", ademais da "transparencia" e a "necesidade" de preservar a estabilidade financeira, entre outros aspectos.

Semanas antes da concreción do proceso, o FROB decidiu contratar a Arcano como asesor independente para preparar a posible venda do negocio de Popular.

O estudo levado a cabo por esta firma revelou que o valor de Popular era de 2.000 millóns de euros negativos nun escenario central e de 8.200 millóns negativos no contexto máis tenso.

NON INCLÚE ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS

Ademais, o Frob aclarou que o acordo alcanzado polas autoridades de resolución con Banco Santander non inclúe ningunha garantía nin ningún esquema de protección de activos, polo que deberá ser o propio banco o que resolva os posibles procedementos legais derivados da operación.

Neste sentido, as fontes do FROB incidiron en que no procedemento de venda non houbo ningunha axuda pública, nin continxencia ante impactos legais potenciais.