O presidente do Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, destacou a "oportunidade" coa que o Mecanismo único de Supervisión e a Xunta Única de Resolución (JUR) actuaron na resolución de Banco Popular, despois de que o banco central advertise sobre a súa inviabilidade a consecuencia do problema de liquidez desencadeado pola fuga de depósitos sufrida pola entidade española, que acabou sendo vendida ao Santander.

"Apreciamos a oportuna intervención", dixo Draghi na rolda de prensa posterior á reunión do Consello de Goberno do BCE, subliñando o principio da institución de "non comentar casos de entidades concretas".

Tras cederlle a palabra ao vicepresidente do BCE, a portuguesa Aclamación Constancio, leste engadiu que as razóns que forzaron a intervención do Popular estiveron relacionados cun problema de liquidez e non tanto por un problema na valoración da solvencia da entidade.

"Houbo unha fuga de depósitos e un problema de liquidez", precisou o banqueiro portugués, quen subliñou que o papel do BCE no caso do Popular limitouse a declarar que a entidade non era viable e trasladar este ditame ao Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Neste sentido, cuestionado sobre a decisión de adxudicar a entidade ao Santander, Mario Draghi reiterou que unha vez declarada a inviabilidade do Popular o papel do BCE concluíra e non participou no resto do proceso.