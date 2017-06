Accionistas minoritarios do Popular denuncian a xestión de Saracho e o seu equipo ante Fiscalía Anticorrupción

Accionistas minoritarios do Popular, agrupados a través da Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) e a través do despacho de avogados Cremades & Calvo Sotelo, presentaron este xoves ante a Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional unha demanda contra os xestores da entidade bancaria, entre os que figuran o seu expresidente Emilio Saracho e o investidor mexicano Antonio do Val.

Segundo confirmou o presidente do despacho e secretario xeral de Aemec, Javier Cremades, en rolda de prensa, "esta mesma mañá" constituíron a agrupación de accionistas minoritarios do Popular, conformada por 385 accionistas, o que supón o 3,5% do capital social do banco. "Estamos diante dun grave accidente do capitalismo en España. Non é un proceso de expropiación, senón de incautación", subliñou.

A denuncia expón dúas liñas de investigación. Por unha banda, a agrupación pide que se estude se houbo ou non unha "manipulación do prezo da acción" e, por outro, que analicen a administración que levaron os xestores nos últimos meses. "Xeraron (os administradores) unha auténtica manipulación para alterar o prezo da acción e cremos que foi unha administración temeraria, sobre todo, desde a última xunta xeral", apuntou Cremades.

"Ao dereito de Aemec interesa contra o mercado e os consumidores na súa modalidade de uso de información relevante para a cotización de valores en mercados organizados por parte daqueles que tiveron participación significativa na xestión da entidade financeira ou un posible delito de administración desleal, e que puido xerar o suposto e que determinou como remate final a absoluta perda do valor das accións prexudicando severamente aos accionistas", recolle a denuncia.

Deste xeito, Cremades sinalou que xeraron "pánico" entre a propia clientela, que ha ido retirando de maneira "intensa" os seus depósitos, propiciando a falta de liquidez do banco. "Estamos convencidos de que a Xustiza vai acabar pondo un prezo á confiscación destas accións. Non se pode dun día para outro borrar un banco sistémico da Unión Europea, que tiña máis de 300.000 propietarios", indicou.

"CUESTIONARÉMOLO TODO"

Así mesmo, o despacho resaltou que o cuestionarán "todo" a pesar de que autoridades que participaron na compra da entidade por parte do Santander defendesen a legalidade do proceso.

"O ministro de Economía (Luís de Guindos), o presidente do Banco Central Europeo (Mario Draghi) ou o presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) (Sebastián Albella) ofreceron a compra como unha solución positiva para os contribuíntes, pero hai 300.000 accionistas que teñen que ser recompensados", resaltou.

Na mesma liña, Cremades expresou que lle resulta "moi rechamante" a decisión de Emilio Saracho de designar a JP Morgan, "entidade bancaria da que proviña", para "realizar unha operación xa contratada". "Queremos saber que pasou. As acusacións non van dirixidas contra o Santander. Lle han dando un banco baleiro de contido patrimonial e queremos saber quen o destruíu. Estes son os que teñen que pagar", subliñou.

Segundo a querela presentada pola agrupación, que seguirá as vías civil, penal e mercantil, os xestores do banco tiñan un plan "perfectamente urdido", "destinado á entrada no capital social do Banco Popular e no seu consello de administración para depreciar maliciosamente e ao seu favor a cotización das accións mediante o filtrado de información".

"Pretendíase crear unha situación insustentable que conduciu á destitución do que fose presidente do consello, e nomeamento do posterior, e que concluíu coa súa venda ao Santander por decisión da Xunta Única de resolución do Banco Central Europeo, executada polo acordo do FROB --primeira vez que sucede--", engade o documento.

NON É UNHA DENUNCIA PERSOAL CONTRA DO VAL

Doutra banda, en alusión ao investidor mexicano Antonio do Val, conselleiro dominical do Popular ata o 28 de setembro de 2016, sendo substituído polo seu primo e presidente do consello de administración de Grupo Financeiro, Jaime Ruiz Sancristán, a denuncia detalla que ambos poderían actuar "ás costas da CNMV en defensa dos seus intereses propios e en detrimento de os propios do banco ata o momento da intervención deste mércores.

No entanto, Javier Cremades quixo deixar claro que non teñen información sobre a participación do grupo mexicano de De o Val e que a denuncia unha acusación particular contra o investidor, senón unha denuncia para que a Fiscalía investigue. "Todos os nomes están a debate, non sabemos se son culpables ou non", declarou.

"A CAÍDA FOI PROVOCADA POR UNHA DECISIÓN ADMINISTRATIVA"

O socio do despacho de avogados e catedrático en dereito mercantil, Ángel Fernández, pola súa banda, mostrouse estrañado ante as "posicións baixistas" que mostraba o valor da acción de Popular mentres os seus homólogos, "e mesmo calquera compañía española", estaban "estabilizados".

"A caída a cero non a deu o mercado, deuna unha decisión administrativa que é nova para nós e para toda Europa. Non ter liquidez non significa que o banco non teña valor patrimonial. Esperemos que a Xustiza e a CNMV tomen cartas no asunto e teñamos unha solución a todo o que sucedeu neste último tempo", engadiu.

Ignacio Aragón, tamén socio de Cremades & Calvo Sotelo e profesor de dereito mercantil na Universidade Complutense de Madrid, coincidiu cos seus compañeiros en que o Popular sufriu unha xestión "temeraria" e levou unha estratexia "errática". "Lanzou mensaxes ao mercado que non eran os adecuados e todo isto conduciu a certo pánico aos clientes do banco, que se levaron os depósitos. A falta de liquidez foi consecuencia dunha mala xestión", insistiu.

"Temos a impresión de que os reguladores bancarios son criaturas nocturnas, que interveñen na sombra sen a información suficiente para poder facelo. Salvaron a 'zombies' bancarios que eran manifestamente insolventes, como foi o caso Bankia, e agora, por contra, interviñeron e liquidaron o banco español máis solvente que houbo no panorama bancario durante moitos anos", declarou Alberto Ruiz, socio do bufete.

Ademais, para Ruiz a operación de compra por parte da entidade presidida por Ana Botín supuxo unha "liquidación indirecta" que non sabe como terminará. "Non sabemos se se terminará coa absorción dun banco que no último ano pasou todos o test de tensión, mesmo con nota, e que nos últimos meses viu como a súa cotización bolsista caía, literalmente, en picado", recalcou.

Por último, manifestou que a "suposta poxa" de Popular foi apoiada "por uns informes que contradicían aos que manexaban as potenciais entidades interesadas".

"XAMAIS PENSABAMOS QUE O BANCO CREBARÍA"

No lado dos accionistas minoritarios, Julio Delpie, posuidor de 160.000 títulos do Popular, afirmou que se sentiron "enganados" e que non se explican desde a plataforma de afectados como o banco pasou de ser un dos "máis rendibles do mundo" a estar "crebado", mentres asegurou que non recibiron ningunha notificación por parte do Santander.

Outro accionista minoritario, que preferiu manter o seu nome no anonimato, afirmou que "xamais" pensaban que a entidade podería caer en bancarrota tras superar o test de tensión do BCE e co ministro de Economía asegurando que era "solvente". "Sabiamos que había risco, pero en ningún momento pensabamos que pasaría isto", concluíu.