Amaral abre o verán musical da Coruña cun concerto o 1 de xullo no Coliseum

Amaral regresa á cidade A Coruña para abrir o verán musical cun concerto o día 1 de xullo no Coliseum, tras vender máis de 20.000 entradas no seu tres visitas anteriores á cidade herculina.

O concerto deste verán, de máis de dúas horas de duración, está enmarcado dentro da xira de despedida de 'Nocturnal'. Cunha "impresionante" posta en escena, o conxunto musical zaragozano composto por Eva Amaral e Juan Aguirre regresa á cidade coruñesa nun concerto "moi eléctrico".

Así o consideran os propios membros do grupo, Eva e Juan, quen, acompañados polo concelleiro de Culturas no Concello da Coruña, José Manuel Sande, e o director do Coliseum, Javier Rodríguez, presentaron o seu concerto, que abrirá a actividade musical deste verán 2017.

Nunha rolda de prensa na que deleitaron aos seus asistentes con tres dos seus temas musicais, tanto Juan como Eva aseguraron ter "moitas ganas" de volver tocar na Coruña, onde no seu tres últimas visitas venderon máis de 20.000 entradas.

MONTAXE ARTESANAL

"É un concerto moi eléctrico", comentou Juan, mentres que Eva destacaba a montaxe escénica: "É moi artesanal pero consegue un resultado impresionante".

Tras iniciar a xira o 17 de xuño en Toledo, Amaral chegará aos escenarios do Coliseum da Coruña para deleitar ao seu público cun concerto no que, ademais de presentar 'Nocturnal', fará un repaso polos seus discos anteriores.