O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedirá ás autoridades do Santander, tras a compra do Banco Popular, que teñan "sensibilidade" cos traballadores, "dobremente castigados" porque ven "en dúbida" o seu posto de traballo e, nalgúns casos, eran accionistas do banco. Tamén incidirá na "importancia" que tivo historicamente para a comunidade o Banco Pastor, que no seu día se integrou no Popular.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Todo iso farao fronte a unha "mala noticia" e un proceso no que a Xunta, admitiu na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Executivo, ten "cero competencias". E é que trata dun banco "cotizado" no que son outras entidades como o Banco de España e a entidade supervisora europea "as que poden concretar cuestións respecto diso".

A preguntas dos xornalistas, Feijóo admitiu que a compra do Popular é "unha mala noticia" coa única "parte boa" de que ningún aforrador nin depositario perderá "nin un euro".

"Todas as demais noticias non son boas para os traballadores nin para os accionistas en España e en Galicia, que perderon o seu capital. E non creo que haxa outra forma de velo porque o demais sería ocultar a realidade", reflexionou, antes de reafirmarse en que a Xunta ten "cero competencias" ante este problema.

Fundamentalmente, situou "dous problemas" en Galicia: o número de oficinas "solapadas" de Santander e Popular no mesmo municipio (unhas 110), e tamén os ao redor de entre 25.000 e 30.000 accionistas afectados polo paso ratificado na pasada xornada.

SENSIBILIDADE E ALTURA DE MIRAS

Feijóo tamén recalcou que o persoal que suman Popular e Santander en Galicia supera os 2.000 traballadores e remarcou que o seu Executivo pedirá á entidade compradora "sensibilidade" en relación a este asunto, ademais de subliñar a "importancia que tivo historicamente" en Galicia o Banco Pastor.

"Ímoslles a pedir que fagan as cousas con altura de miras porque os traballadores están dobremente castigados: teñen en dúbida o seu posto de traballo e moitos, ademais, eran accionistas do banco, así que terán un impacto dobre no seu futuro laboral e nas súas contas de aforro", argumentou.

"Espero que no Santander, un dos grandes bancos do mundo, esa sensibilidade teña unha especial incidencia", apostilou.

"SAÍDA MASIVA" DE DEPÓSITOS

Por outra banda, Feijóo revelou que na pasada xornada chamoulle o vicepresidente do Banco Popular e ratificoulle que "o problema básico non foi de capital, senón de liquidez, dunha saída masiva de depósitos con risco de non poder facer fronte ás saídas masivas de depósitos que se podían producir en días sucesivos".

"Cando se retiaron nun día máis de 5.000 millóns de euros era evidente que iso ía producir un colapso no banco e, automaticamente, a entidade supervisora europea, xunto coas autoridades de España, decidiron actuar de forma inmediata", resolveu.