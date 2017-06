Expertos en materia de ciberseguridade destacaron este xoves nunhas xornadas en Santiago a posición "bastante boa" de España en xeral, e de Galicia en concreto, nesta materia, á vez que aconsellaron "concienciación" aos cidadáns.

En declaracións a Europa Press, o xefe de operacións da Oficina de Coordinación Cibernética do CNPIC do Ministerio do Interior, Rafael Pedrera Macías, explicou que no contexto internacional España tamén avanzou "moito".

Neste sentido, sinalou que a normativa española nesta materia serve como "exemplo para outros países" xa que, aínda que as rexións anglosaxoas están "moi concienciadas", hai outras que requiren un "longo labor". "Viron que o noso desenvolvemento pódeno adaptar e aplicar no seu país", valorou.

A este respecto, aposta, como outros especialistas nesta materia, por "potenciar" a Unidade Tecnolóxica nos corpos e forzas de seguridade do Estado. "Necesitamos bos técnicos nos corpos de seguridade", abundou, para defender seguir "potenciando de ano en ano".

FORMACIÓN

Neste sentido, o presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, sinalou a Europa Press que Galicia é "pioneira" no despregamento de servizos dixitais desde as administracións públicas.

Ademais, destacou que a Comunidade galega conta con "persoal capacitado e formado" en materia de ciberseguridade e, ademais, puxo en valor ás empresas galegas que prestan servizos nesta materia.

Sobre os retos de futuro, Suárez apostaron por "ser capaces de xerar profesionais segundo a demanda do sector" e, xunto con Pedrera, recomendou "concienciarse" aos cidadáns.

Entre outros consellos, recomendaron "usar o sentido común" e aspectos "básicos" como contar cun antivirus actualizado e contar con copias de seguridade.

Rafael Pedrera aconsellou, así mesmo, aos cidadáns "facer un curso en liña de ciberseguridade" para "pasar a unha postura de defensa" porque "o ciberespazo é como a rúa" e "ten os seus riscos".

PRIORIDADES EN GALICIA

Tamén no marco do II Xornada de Ciberseguridade en Galicia, celebrada en Santiago, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xuna (Amtega), Mar Pereira, destacou este xoves que o incremento da seguridade na rede representa "unha das prioridades" da Axenda Dixital de Galicia 2020, que se plasma no Plan Director de Seguridade TIC 2015-2020.

Ademais, comentou que os ciberataques xeran un dobre prexuízo, o que causan directamente aos afectados e o clima de desconfianza que xeran na cidadanía respecto do uso de medios electrónicos.

Neste sentido, a directora da Amtega dixo que aínda que os ataques informáticos "non se poden evitar ao 100%", cada vez existen "máis servizos e ferramentas para minimizar o máximo posible o seu impacto".

Por iso, considerou que a ciberseguridade supón un aspecto "imprescindible" a ter en conta en calquera tipo de organización pública ou privada e tamén no ámbito persoal.