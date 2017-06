Detidos dous individuos en Santiago por diversos roubos en vivendas tras ser sorprendidos polo dono dunha

A Policía Nacional detivo a dous individuos en Santiago por diversos roubos en vivendas na provincia da Coruña tras ser sorprendidos 'in fraganti' polo propietario dunha delas.

Así o informou a Comisaría de Santiago, que relatou que o pasado 5 de xuño, sobre as 19,45 horas, levou a cabo a detención de dous homes de orixe española de 26 e 21 anos por un delito de roubo con forza.

Os individuos, segundo indican as mesmas fontes, foron arrestados tras ser sorprendidos polo propietario dunha casa unifamiliar situada na capital galega, quen perseguiu aos autores do roubo e perdeulles de vista nas inmediacións do aparcadoiro do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

OCULTOS EN ZONA BOSCOSA

Tras dar aviso a Policía Nacional, os axentes personados no lugar procederon a inspeccionar os arredores e localizaron a dous homes ocultos nunha zona boscosa, así como o vehículo no que se trasladaron.

Unha vez realizada a inspección do vehículo, e tras proceder á súa identificación, así como ao rexistro corporal externo e superficial das devanditas persoas, os axentes interviñeron numerosos obxectos de procedencia ilícita, polo que procederon á súa inmediata detención.

No marco das investigacións, os axentes comprobaron que parte dos obxectos intervidos proviñan doutros roubos con forza ocorridos en vivendas en datas recentes en Santiago de Compostela e da provincia da Coruña cuxa demarcación corresponde a Garda Civil.

O operativo policial foi realizado por funcionarios adscritos á Brigada Local de Seguridade Cidadá e Policía Xudicial de Santiago. Os detidos foron postos a disposición xudicial por delitos contra o patrimonio.