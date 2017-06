Os bispos trasladaron as súas condolencias pola morte do galego Ignacio Echeverría no atentado do pasado sábado 3 de xuño en Londres, no que foron asasinadas outro sete persoas e 48 resultaron feridas, piden que pare a "barbarie" do terrorismo e dan as grazas ao español polo seu "testemuño de amor".

"Expresamos á súa familia o pesar pola morte de Ignacio Echeverría en #atentadolondres e a seguridade da nosa oración e solidariedade. DEP", reza a mensaxe publicada polo secretario xeral e portavoz da Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo.

Pola súa banda, o cardeal arcebispo de Madrid, Carlos Osoro, destacou o testemuño que ofreceu Ignacio Echeverría ao acudir a defender a unha muller que estaba a ser apuñalada e enfrontarse aos terroristas. "Ignacio Echeverría, DEP. Grazas polo teu testemuño de amor e entrega fronte á barbarie. Rezo por ti e polos teus familiares e amigos", asegura nun tuit.

Así mesmo, o bispo de Mondoñedo-Ferrol, Luís Ángel das Heras, manifestou o sentimento de dor desde Ferrol e As Pontes, onde naceu e viviu o español, e fai un chamamento para que cesen estes ataques. "Expresamos proximidade á familia de Ignacio Echeverría e a nosa oración. DEP. Stop barbarie", subliña.