O Business Factory Auto lanza a súa segunda convocatoria, que engade á fase de aceleración outra de consolidación

O programa Business Factory Auto (BFA) lanza este venres a súa segunda convocatoria que, tras o nove proxectos empresariais cos que contou na súa primeira edición, nesta ocasión ademais de seleccionar ata 10 iniciativas para a fase de aceleración, escollerá outros 10 --como máximo-- para unha fase de consolidación.

Segunda edición do Business Factory Auto. | Fonte: Europa Press

A presentación tivo lugar este xoves no Centro de Negocios de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), onde o director do Igape, Juan Cividanes, explicou que os aspirantes a participar nesta segunda convocatoria do BFA poderán presentarse desde este venres e ata o próximo 15 de agosto.

Tras iso, o 1 de outubro será a selección final dos aspirantes --ata 10 para cada unha das fases--, e o 15 de outubro arrincará o programa de consolidación --con ata 12 meses de duración-- e o 1 de novembro o de aceleración --con ata 9 meses de duración--. Ambos os programas contan con financiamento, tanto a fondo perdido como préstamos.

Esta iniciativa busca proxectos que complementan a cadea de valor no sector da automoción. Así as cousas, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, remarcou que son "propostas que xa están a xerar emprego" e que supoñen un respaldo para "situar Galicia á vangarda da transición tecnolóxica na automoción".

Conde, que valorou que ademais de sumar novos proxectos, esta segunda edición permitirá que os actuais poidan pasar á fase de consolidación, apostou por potenciar a captación de proxectos e a difusión internacional do BFA. "Hai que apoiar a innovación e formación para consolidar a automoción en Galicia, e esta edición é un paso máis nese camiño", concluíu.

UNIÓN POR UN OBXECTIVO

A delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, puxo en valor que este programa, ao contar coa unión e o compromiso da industria, a empresa auxiliar e a administración, fai que sexa "máis forte" e lógrese "unha alta capacidade de emprego na automoción" e aváncese na anticipación ao futuro.

Tamén o alcalde de Vigo e presidente do Consorcio da Zona Franca de Vigo, Abel Caballero, coincidiu en pór en valor que esta iniciativa é froito da colaboración das institucións, que teñen como obxectivo apoiar e "deixar a senda o mellor posible para os emprendedores", que cumpren "unha función imprescindible".

Neste marco, o presidente do Cluster de Empresas de Automocion de Galicia (Ceaga), Juan Antonio Lloves, pediu ás administracións que apoien o BFA "a longo prazo", xa que é un programa necesario "para crear empresas" e "é probable que necesite apoio" durante entre 5 e 10 anos máis "para que se perpetúe".

AFRONTAR UN FUTURO DE CAMBIOS

O director do Polo Ibérico do Grupo PSA, Frédérich Puech, destacou que esta iniciativa é "altamente enriquecedora" para o sector da automoción, e trasladou a súa confianza en que, tras a fase de aceleración, as empresas participantes na primeira edición vexan "confirmados ou mesmo superados os seus plans de negocio".

"Entenderon o reto e souberon aproveitar a oportunidade", mantivo, antes de recoñecer tamén que "contribúen a configurar o futuro do sector do automóbil" e a anticiparse a "ese cambio" que sempre sufriu a industria e que na actualidade é máis "vertixinoso".

PRIMEIRA EDICIÓN CON NOVE PROXECTOS

Os participantes na primeira edición tiveron a oportunidade este xoves de presentar publicamente os seus respectivos proxectos. Trátase de Cablerías Energy BB, que traballa en dous prototipos de sistemas de distribución eléctrica para vehículos; e Efitransa, que creou camións polivalentes e portavehículos de alta capacidade automatizados e optimizados para distintas cargas.

Así mesmo, inclúese Eccocar, que é unha plataforma de aluguer de vehículos orientada a compartir vehículo ou 'car sharing' por horas; Flythings, que desenvolveu un software facilitador da Internet das cousas en empresas; GPS Industrial, que crea novas tecnoloxías para implantar en procesos e máquinas existentes; e Humat, que se especializa en robótica colaborativa (humano-robot).

Finalmente, tamén participaron Merasys, que desenvolve tecnoloxías de detección de defectos en procesos industriais; Situm Technologies, que creou unha tecnoloxía de posicionamento e localización en interiores, con instalación rápida e sinxela; e VMS Automotive, que traballa nun novo concepto de motocicleta 100% eléctrica, con dúas rodas, dous motores e maior estabilidade.