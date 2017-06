Máis de 4.000 nenos participaron na campaña de animación á lectura organizada polo Concello de Ourense

Máis de 4.000 escolares participaron na 28 edición da campaña de animación á lectura que organizou o Concello de Ourense, na que se apostou especialmente polo libro en galego.

Diso deron conta o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e a concelleira de Educación, Belén Iglesias, durante a clausura dun programa que convida os alumnos dos colexios da capital a achegarse á lectura a través do xogo e de actividades teatrais.

Neste acto, unha vintena de alumnos de Infantil do Colexio Irmáns Villar subíronse xunto ao rexedor e a edila na nave espacial imaxinaria que os levou a unha viaxe 'Máis aló das nubes', tal e como prometía a lema da campaña.

Desde mediados do mes pasado, as instalacións do Auditorio Municipal acolleron maquetas de naves espaciais, unha representación do sistema solar, paseos pola superficie de Marte a través de lentes 3D e, sobre todo, libros en lingua galega.

"É importante que os nenos participen neste tipo de actividades desde as súas idades máis temperás", destacou Vázquez durante a clausura desta iniciativa cultural.

NOVIDADES DA 28 EDICIÓN

A concelleira de Educación destacou como principal novidade desta edición a aposta por "recursos metodolóxicos que axuntan pedagoxía e tempo libre", como método para incitar aos máis pequenos a que lean.

A mostra 'Máis aló das nubes' recibiu ao alumnado dos centros educativos da cidade de luns a venres, entre as 9,00 e as 14,00 horas; mentres os martes e os xoves abriuse para as familias en horario de tarde: entre as 18,00 e 20,00 horas.

Como complemento, esta actividade contou con sesións de contacontos os sábados pola mañá e cun taller de animación á lectura dirixido ao profesorado.