Consello.- A Xunta destina 100 millóns a un plan ata 2020 para reducir en 46.000 o número de mulleres en paro

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou a posta en marcha do plan 'Emprega en feminino', que activará 100 millóns de euros para fomentar a igualdade na empresa, o emprendemento da muller, o seu desenvolvemento profesional e a súa incorporación ao mercado laboral.

Fonte: Europa Press

Estas novas actuacións buscan reducir en 46.000 o número de mulleres en paro na comunidade, na liña da 'Axenda 20 para ou emprego', que contempla a creación de entre 80.000 e 100.000 postos de traballo de aquí ata o final da década.

Cun investimento medio anual de 25 millóns de euros, o Goberno galego fíxase o obxectivo, ata 2020, de aumentar a taxa de emprego feminino en dous puntos, pero tamén chegar ao 75 por cento das mulleres asalariadas con contrato indefinido, prestando atención a novos sectores estratéxicos, como a 'industria 4.0'.

Tamén aspira a situar o emprego autónomo entre as mulleres no 21 por cento das afiliadas, case dous puntos por encima da situación actual.

Co obxectivo de impulsar o acceso ao mundo laboral, fin ao que se destina a metade de fondos do plan, potenciarase a certificación de profesionalidade para mulleres que reincorporen ao mercado de traballo e incentivarase, cun 25 por cento máis de axuda nos programas a empresas que contraten nais paradas de longa duración para a súa reincorporación ao mercado de traballo.

DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

Tamén se reservan 20 millóns para o desenvolvemento profesional deste colectivo, a través de diferentes accións, como os talleres para o desenvolvemento de competencias, a formación para o emprego vinculado á 'industria 4.0' e aos sectores estratéxicos, e o novo programa Excelsia, orientado á formación de mulleres para postos intermedios.

Ao tempo, para fomentar a igualdade na empresa, o programa destinará máis de 5 millóns de euros encamiñados a combater a brecha salarial, desenvolver campañas de sensibilización e favorecer a contratación pública "socialmente responsable" das mulleres galegas.

AUTOEMPREGO

Entre as "prioridades" do programa, Feijóo situou o emprendemento e o autoemprego feminino. Así, destinaranse 25 millóns de euros para fomentar a titularidade feminina en entidades de economía social e en actividades onde as mulleres aínda están subrepresentadas, así como reforzar o apoio ás iniciativas femininas de promoción do emprego autónomo e da economía social.

O presidente galego lembrou que 'Emprega en feminino' complementa as demais iniciativas co mesmo fin que se puxeron en marcha desde as diferentes áreas da Xunta, como Medio Rural, Mar ou Igualdade.

"Falamos dun programa ambicioso que busca completar a imprescindible incorporación da muller ao mercado laboral", resolveu.