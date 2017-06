O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aludiu ao "protocolo de absoluta discreción" do Reino Unido en relación ao caso de Ignacio Echeverría, o galego que morreu no atentado de Londres e ao que a súa familia non puido ver ata este xoves, e incidiu en que resulta "incomprensible desde o punto de vista humanitario".

Tras o Consello da Xunta, Feijóo explicou que falou co embaixador España no Reino Unido, Carlos Basterreche, e incidiu en que o país ten os seus propios protocolos de seguridade como "reino soberano" aínda que desde Galicia "non" se poden compartir porque resultan incomprensibles.

"Non podemos compartir, porque non entendemos, os protocolos de seguridade das forzas e corpos de seguridade británicos; e tampouco entendemos os protocolos de información dos xuíces británicos", aseverou Feijóo, antes de engadir que, en todo caso, "o certo e verdade" é que dita forma de actuar é a que se aplica "de forma habitual" e "afecte a quen afecte".

De feito, asegurou que "moitas veces" aos propios políticos británicos "gustaríalles ter información que non se lles facilita". Devandito isto, reafirmouse en que os protocolos do Reino Unido non son "similares" aos de España, aínda que "son os protocolos dun país soberano" e "o importante é que a familia está aí".

"Mañá practicaráselle a autopsia e veremos que sucede. Esperemos que nos próximos días póidase repatriar o cadáver deste galego que acreditou que, ás veces, un perde a vida por salvar aos demais", remarcou o presidente, "orgulloso" de que un home coa "catadura e principios" de Echeverría.

EN CONTACTO COAS PONTES

Apuntou que a Xunta se mantén en contacto co Ministerio de Interior, á súa vez en liña co seu homólogo británico, e "por fin" dáse a "seguridade" de que a familia, fronte á súa "perda para sempre" xa está "en contacto co seu fillo". "Esperemos que a autopsia se poida facer mañá e que podamos reformular a situación", aseverou.

Preguntado por posibles recoñecementos a Echeverría, apuntou que a Xunta contactará co Concello das Pontes, co que estaba ligado, para ver os pasos que se poidan concretar.