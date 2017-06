A expresidenta do Parlamento de Galicia Pilar Rojo apelou este xoves a "deixar traballar á Xustiza" no relativo ao accidente ferroviario ocorrido no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013, á vez que avogou por analizar máis adiante "se é necesaria" unha investigación "no Congreso ou no Senado".

Pilar Rojo | Fonte: Europa Press

E é que, como manifestou nunha entrevista concedida á Radio Galega da que o propio medio público informou a través dun comunicado, non se debe "politizar un sinistro que custou tantas vidas".

Sen abandonar as infraestruturas, a deputada do PP no Congreso falou sobre a transferencia a Galicia da AP-9 para avanzar que prevé votar a favor, aínda que recoñeceu que aínda hai que "equilibrar as opinións de todos os deputados" populares. Devandito isto, puntualizou que o traspaso "non suporá que desaparezan as peaxes".

IGNACIO ECHEVERRÍA

Tamén abordou a morte de Ignacio Echeverría nos atentados de Londres para lamentar o atraso de Reino Unido na identificación, e reivindicar que a actuación do ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, "foi determinante para axilizar a situación".

"A verdade é que un só pode pensar na familia (...). Pregúntome que pasaría se en España fixésemos algo así", proseguiu Rojo, quen optou por quedar con "a actitude exemplar dun mozo que serve como modelo para todos".

Ao fío diso, apostou por "reconsiderar" e reflexionar "sobre as fronteiras e o seu reforzo" no marco da loita contra o Estado Islámico. "Ademais, é necesario propor medidas de forma conxunta para loitar contra o terrorismo islámico", chamou á UE.