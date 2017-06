Medallistas paralímpicos criticaron que a sociedade non estea "adaptada" á diversidade funcional durante a súa participación na mesa redonda 'Experiencias Esforza', organizada pola Fundación María José Jove con motivo do décimo aniversario do seu programa vinculado co deporte e dirixido a persoas con diversidade funcional.

Moderada polo exjugador de baloncesto Fernando Romay, a mesa compúñana a judoca Marta Arce, medallista nos paralímpicos de Atenas, Pequín e Londres, e o nadador Pablo Cimadevila, medallista nos paralímpicos de Atenas e Sidney.

Tamén participaron o tirador Juan Saavedra, prata en Londres e que estivo, ademais, en Sidney, Atenas e Río; o tenista Álvaro Illobre, paralímpico en Sidney e Pequín; e o ciclista Álex Ferradas, ciclista do Club Enki e de Working Wheels.

VALOR DO DEPORTE

Na súa intervención, os relatores destacaron o valor do deporte como ferramenta de socialización, ao mesmo tempo que criticaron o feito de que a sociedade non estea aínda "adaptada" ás persoas con diversidade funcional.

Así, Pablo Cimadevila preguntouse por que unha medalla paralímpica "vale menos que unha olímpica". Nesta mesma liña, Marta Arce sinalou que "estamos nunha sociedade desintegradora".

"Non nos deixan crecer como individuos", engadiu. Mentres, Álvaro Illobre apuntou que "a discapacidade non é o límite". "O límite pono a mente", recalcou. Ademais, insistiu na necesidade ter "máis visibilidade" para poder practicar o deporte.

A mesa redonda forma parte do décimo aniversario de 'Esforza', un programa de actividade física adaptaba gratuíto que a Fundación María José Jove puxo en marcha en 2007 e polo que pasaron máis de 4.000 persoas.