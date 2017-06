Alternativas na Xustiza-CUT pide que "se revoguen as amortizacións" que se materializaron nas audiencias provinciais de Galicia e se adecuen os cadros de persoal "ás necesidades reais".

Deste xeito, nun comunicado de prensa, esta central sindical denunciou que "en 2003 a Dirección Xeral de Xustiza impuxo un plan de amortizacións dun total de 106 prazas nos órganos xudiciais de Galicia a través de xubilacións e traslados, das que 62 pertencían ás Audiencias Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra".

Respecto diso, lembra que as xustificou en que "as modificacións normativas operadas nos últimos anos reduciron sensiblemente a carga de traballo das Audiencias Provinciais". Con todo, para AXG-CUT "os datos reflicten o contrario". Así, sostén que "queda claro que as amortizacións responden a un único fin; o economicista, e non a ningún estudo contrastado".

Neste sentido, esgrime un informe do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) que "di que a Sección Primeira e Segunda da Audiencia da Coruña e a Sección Segunda de Lugo e a Quinta de Pontevedra con sede en Vigo superan o 150% da carga de traballo respecto da pendencia media do territorio nacional".

"Para maior tomadura de pelo nin sequera cumpre a Dirección Xeral de Xustiza co seu compromiso de que con créditos liberados das amortizacións crearía novas prazas de reforzo en servizos comúns de apoio a decanatos, por pór un exemplo". "A día de hoxe aínda estamos a esperar por elas", apostilou.

INSPECCIÓNS

O sindicato explica que hai un mes aproximadamente ambas as seccións foron inspeccionadas polo CGPJ e, segundo concreta, "no epígrafe de propostas externas do informe emitido, mencionan que resulta imprescindible e necesario dado o elevado ingreso de asuntos e número de maxistrados que o persoal de cada unha das seccións estea integrado por catro xestores PA --fronte aos dous propostos por Xustiza--, seis tramitadores PA --o dobre dos propostos-- e dous auxilios xudiciais --un máis que o proposto--".

Ademais, sostén que "de ningunha das maneiras están xustificadas as amortizacións impostas nas seccións civís e oficinas de rexistro e repartición das audiencias provinciais de Galicia". "Existen seccións civís que contan con cinco maxistrados e noutros casos con catro máis un de reforzo, o que supón unha carga de traballo equivalente ao das seccións penais", apostila.

"Queremos deixar claro que as consecuencias son nefastas coas amortizacións realizadas nas seccións civís", subliña Alternativas na Xustiza-CUT.

En concreto, a central sindical solicita con respecto ás Seccións Primeira e Segunda da Audiencia da Coruña noméense "os reforzos interesados polo CGPJ" e engade que "no momento que as necesidades deixen de ser conxunturais deberanse crear as prazas correspondentes".

Así mesmo, o responsable de acción sindical de Alternativas na Xustiza-CUT, Javier Fernández Castro, solicita en nome do sindicato "tratar o exposto na orde do día da correspondente mesa sectorial".