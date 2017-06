A Xunta anima aos docentes a aprender inglés con matrículas e viaxes ao estranxeiro gratis

O proxecto Edilingüe, co que a Xunta quere promocionar o inglés, dentro da súa planificación plurilingüe do ensino, non sentou nada ben entre os sindicatos, colectivos de profesores e mesmo de pais. Unhas críticas que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quixo acalar asegurando que, en ningún caso, se detraerán partidas do galego para promocionar o inglés e que será un programa voluntario para os docentes.

Clase de inglés para nenos | Fonte: ciudadpeques.com

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta deste xoves, Feijóo volveu defender o seu modelo plurilingüe e dixo que a maioría dos docentes deberían estar “interesados” neste novo plan porque suporá que poden aprender inglés gratis.

“Supoño que moitos estarán interesados en formarse noutra lingua con fondos públicos”, dixo aludindo a que os docentes que queiran afondar na apredizaxe do inglés e examinarse nas escolas oficiais de idiomas terán as taxas gratis.

En todo caso, insistiu en que o plan é voluntario para aqueles docentes que queiran aprender outras linguas estranxeiras, principalmente, inglés. Ademais de ter a matrícula gratis para os cursos de idiomas, Feijóo suliñou que estes docentes tamén poderán disfrturar, ao igual que os alumnos, de estadías gratis no estranxeiro.

Minorizar o galego

Segundo denunciou o Sindicato de Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) , os 70 millóns que a Xunta investirá en tres anos nese plan para potencia o inglés son máis que a inversión en Normalización lingüística nos últimos sete anos, que doutra banda descendeu en máis do 70% desde que Feijóo chegou á Xunta.

“Por primeira vez na historia, o número de galegofalantes baixou do 50% da poboación, dato que para a Consellería semella que é algo inevitábel, coma os temporais de neve ou os incendios de verán cando sopra nordés, quen con esta actitude de desleixo pola nosa lingua, proxecta a idea dun equilibrio lingüístico entre as linguas cooficiais que non existe na realidade”, criticou este sindicato.

Ademais, denunciou que o modelo de plurilingüismo que se aplica no estado español “ten coma consecuencia que o alumnado non só non adquire unha competencia suficiente na lingua estranxeira, senón que diminúe a adquisición de competencias nas materias impartidas nesta lingua”. “Semella que a Consellería aposta por un modelo económico e un mercado de traballo neoliberal, onde parece que quixesen preparar o alumnado para que saiba atender os turistas que veñan do estranxeiro ou para que emigre, directamente”, ironizou

A xuízo do STEG, a Xunta ampárase nun Decreto de Plurilingüismo que non está informado de asentamento científico dabondo e entende que a Consellería de Cultura “mantén unha errada e clamorosa concepción do plurilingüismo”, que supón equiparar situacións desiguais das linguas no tocante ao coñecemento e o uso así como no seu recoñecemento social “para, na práctica, favorecer a desaparición da lingua minorizada, é dicir, o galego”.