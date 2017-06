A Policía investiga unha estafa de 1.560 euros a unha viguesa polo 'Timo do familiar' e alerta para evitar máis casos

O Corpo Nacional de Policía alertou sobre a aparición na contorna de Vigo-Redondela dunha modalidade de estafa coñecida como 'Timo do Familiar', a raíz do caso dunha viguesa que abonou 1.560 euros nunha conta tras recibir a chamada dun suposto avogado que lle dixo que un familiar seu estaba retido no aeroporto por non declarar unha entrada de divisas.

A Policía Nacional, que informou de que este é o segundo suceso deste tipo detectado nos últimos días, manifestou que o caso da viguesa ocorreu este martes, cando un suposto avogado chamouna á súa casa e indicoulle que representaba a un familiar seu que se atopaba retido no aeroporto de Madrid por non declarar 30.000 euros.

O presunto letrado trasladoulle que as autoridades lle esixían o pago de 1.500 euros, e a continuación púxolle ao teléfono ao suposto familiar, que dixo que era o fillo dun primo seu de Portugal. Inmediatamente, e sen dar pé a máis preguntas, o suposto avogado recuperou o teléfono e pediulle á muller datos persoais antes de pedirlle que ingresase as taxas nunha conta bancaria.

A vítima foi rapidamente a Correos a enviar o diñeiro, aínda que o letrado chamouna pouco despois para pedirlle outros 1.700 euros polo suposto achado de máis diñeiro noutra maleta do familiar. Isto estrañou á muller, polo que colgou o teléfono e chamou á súa familia portuguesa, que lle comunicou que ningún deles estaba en España.

Ante todo isto, decatouse de que fora vítima dunha estafa e acudiu a comisaría a presentar a correspondente denuncia, por mor do que o grupo de UDEV-Estafas da Brigada Policía Xudicial iniciou unha investigación sobre os feitos.