O Sergas instala no Meixoeiro dous Puntos de Atención Diagnóstico Terapéutico Móbil

O exterior do hospital Meixoeiro de Vigo conta, desde este xoves, con dúas unidades móbiles de diagnóstica e tratamento destinadas a impartir formación a persoal sanitario, denominadas Punto de Atención Diagnóstico Terapéutico Móbil.

Unidade móbil | Fonte: Europa Press

Trátase de dous espazos de 14 metros de lonxitude unidos por unha pasarela ata completar uns cen metros cadrados útiles, nos que se impartirán cursos a traballadores de Atención Primaria de xuño a setembro, e que non poden impartirse nos propios centros de saúde porque os equipamentos están ocupados na atención diaria aos pacientes, segundo explicou o director de Procesos Asistenciais da EOXI, Julio García Comesaña.

Cada curso terá un máximo de 12 alumnos (un total de 200 profesionais participarán neles)/neles), e empezarase por formación en técnicas como espirometrías, retinografías para casos de diabetes, técnicas de cirurxía ambulatoria, ecografías ou dermatoscopias.

Estes cursos enmárcanse nun plan xenérico do Sergas denominado 'Programa Asistencial Práctico', que percorre as diferentes áreas sanitarias de Galicia de forma itinerante. A iniciativa das unidades móbiles leva a cabo dentro do convenio Innovasaúde, en colaboración co Ministerio de Economía, financiado con fondos Feder.