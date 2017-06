Un curso permitirá a persoal da Xunta obter o certificado de profesionalidade en información xuvenil

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, inaugurou este xoves un curso de información xuvenil que permitirá ao persoal da Administración que traballa neste ámbito obter o certificado de profesionalidade.

Segundo explicou a Xunta nun comunicado, no acto, a directora xeral informou de que esta acción "dá resposta á demanda das persoas que non se puideron presentar" aos procedementos de recoñecemento de competencias profesionais para adquirir o certificado que convoca o Executivo galego nos últimos anos.

Estes cursos deixaron de realizarse en 2012 tras tres edicións abertas a todo o persoal que traballa nos Espazos Xove, servizos de mocidade e oficinas municipais de información xuvenil.

Tras a petición do persoal destes centros que non puideron presentarse ás anteriores edicións, a Xunta organiza desde este xoves e ata o próximo 15 de setembro un curso de 150 horas co obxectivo de que os participantes aprendan a organizar e xestionar os servizos de información que responden os intereses e necesidades dos mozos.