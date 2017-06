Os traballadores da auxiliar encargada do mantemento de Navantia denuncian o incumprimento do convenio

O comité da Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial Servizos - Elinco, encargada do servizo de mantemento nos dous estaleiros que a empresa naval pública Navantia ten na ría de Ferrol, convocaron varios paros para denunciar "os incumprimentos de maneira reiterada tanto do convenio colectivo siderometalúrxico da provincia da Coruña" como a negativa de aplicárselles "os acordos da industria auxiliar de Navantia", vixentes desde o ano 2001.

A través dun comunicado, Sergio Martínez, un dos integrantes de CIG - Industria, trasladou que o comité de empresa, composto por catro delegados da central nacionalista e un de CC.OO., "achegou hai dous meses á dirección unha táboa reivindicativa e, tras varias reunións, apenas existen avances, amparándose desde a dirección da UTE no importe do contrato e as condicións nas que gañou o mesmo".

Segundo o representante social, "as condicións nas que ambas as sociedades accederon a este contrato non pode ser baixo ningún concepto a escusa para incumprir o convenio colectivo nin deixar de aplicar os acordos existentes para todas as compañías auxiliares" con actividade nos estaleiros de Navantia, resumiu.

A primeira protesta dos traballadores, algo máis de 40, está prevista para este venres, 9 de xuño, cunha concentración ante a porta principal do estaleiro de Ferrol, que se prolongará durante dúas horas, de 10,00 a 12,00 horas.