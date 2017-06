A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, mostrou este xoves o seu "absoluto convencemento" de que "a carta de presentación de Pedro Sánchez en Galicia" non será "unha moción de censura para quitar un alcalde do BNG e pór un do PP".

"O 'non é non' ao Partido Popular vale tanto para Madrid como para Fene", salientou, tras desprazarse a Fene (A Coruña) para arroupar a Juventino Trigo.

De feito, a líder do Bloque resaltou "a capacidade" do goberno que lidera, así como a súa "honestidade" e "a existencia dun proxecto sólido e de futuro".

"Fene é para nós unha referencia dun goberno transparente, aberto e que pensa en como mellorar a vida dos seus cidadáns, con iniciativas en positivo nunha zona que sufriu as crises do sector naval primeiro e agora a recesión económica", defendeu.

"Trátase dun municipio en defensa dos servizos públicos, con capacidade de xestión e interlocución con outras administracións, e que quere deixar atrás anos escuros de Partido Popular", remachou.

APOIO AOS VECIÑOS

Ana Pontón tamén aproveitou a súa presenza en Fene para mostrar o seu "apoio" aos veciños do barrio de San Valentín "para lograr que se manteñan os servizos que presta Abanca" e deixar sen efecto o peche da oficina, prevista para o día 23 de xuño.

E é que, ao seu entender, "o proceso de concentración bancaria está a levar a dar peores servizos aos cidadáns" e a que se perdan postos de traballo.

"ESPERPENTO"

Pola súa banda, o alcalde de Fene considerou un "esperpento esa ameaza de moción de censura" que finalmente "nin sequera se chegou a rexistrar".

Ao seu xuízo, "non existe a día de hoxe un motivo para presentar dita proposta", polo que pediu á oposición "responsabilidade" e que teña "unha actitude positiva" para "deixar de prexudicar aos veciños".

O rexedor de Fene tamén lembrou que "o PP gobernou na pasada lexislatura en minoría" e a oposición "nunca" lle paralizou a súa acción de goberno.

Por iso, Trigo instou aos concelleiros populares e aos dous socialistas que "parece que están dispostos" a presentar unha censura contra el "a dar as explicacións oportunas".