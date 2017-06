Santander non conservará a marca Popular nin Pastor cando culmine a integración

O Banco Santander trasladou aos sindicatos de Popular que non conservará a marca Popular nin Pastor cando culmine a integración entre ambos os grupos.

Banco Pastor na Coruña | Fonte: Europa Press

"Non vai haber grupos e filiais. Todo vai ser Santander cando a integración finalice", foi a mensaxe dunha primeira reunión de "toma de contacto", segundo informaron a Europa Press fontes sindicais.

No encontro, celebrado en Madrid e que se prolongou durante unhas dúas horas, estiveron presentes os representantes sindicais, membros de recursos humanos de Popular --que en Galicia absorbeu Pastor pero conservou a marca-- e tamén unha persoa deste departamento por parte de Santander.

Foi unha cita "sen contido", segundo manifestan as mesmas fontes, que destacan que, máis aló da benvida e do chamamento á tranquilidade, o Banco Santander, que se fixo con Popular por un euro, evitou achegar máis datos a preguntas das organizacións sindicais, centradas sobre todo nos prazos.

Si comunicou o Santander que a integración se deseñará por ambas as partes e que, cando "teñan claros os datos", convocarán de novo ás centrais sindicais.

Ante a ausencia de información sobre os tempos en que se desenvolverá este proceso, as fontes consultadas constatan que o Banco Santander non se caracterizou en "cuestións do pasado" por ser lento.

Tanto por unha cuestión "territorial" como por motivos "sentimentais" e de relación cos clientes, os sindicatos están preocupados pola decisión de acabar coas anteriores marcas.

Pero, principalmente, estano porque iso, a priori, suporá "o maior reaxuste" en número de oficinas e, en consecuencia, para o persoal.

PERSOAL, OFICINAS E CLIENTES

En Galicia, Santander, cuns 900 traballadores, suma agora aos máis de 1.400 cos que conta Popular-Pastor: 1.023 en Pastor e 419 en Popular a peche do primeiro trimestre. En conxunto, serán máis de 2.300 empregados.

A rede de oficinas de Popular-Pastor na comunidade autónoma estaba composta (a peche do pasado ano) por 233 oficinas e haberá que engadir unhas 170 de Santander, o que, como resultado, arroxa unhas 400.

Desta forma, incrementa a súa cota de mercado en sucursais en Galicia ata o 28,9% e achégase como segundo banco ao 35% que ten Abanca.

Mentres, os 683.00 clientes de Popular na comunidade galega pasaron xa a ser de Banco Santander.