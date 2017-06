O portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, criticou ao rexedor compostelán, Martiño Noriega, pola súa actitude tras o desaloxo do local okupado na Algalia de Arriba polo colectivo Escarnio e Maldizer, xa que cre que o alcalde perdeu a oportunidade de situarse "ao lado dos bos".

Este xoves, o popular reuniuse co subdelegado do Goberno na provincia da Coruña, Jorge Atán, para trasladarlle, segundo informa o PP de Santiago, o "recoñecemento e sentir maioritario da cidade ao respecto do traballo, competencia e profesionalidade dos corpos e forzas de seguridade do estado".

Así, Hernández indicou que "a negativa do alcalde a asinar unha declaración institucional e a convocar a xunta local de seguridade supón unha oportunidade perdida para que se sitúe ao lado dos bos".

Así mesmo, expresou "a súa preocupación" ante a concentración en apoio ao colectivo Escarnio e Maldizer para este sábado, día que confía que "transcorra con total normalidade".

Pola súa banda, Jorge Atán manifestou que desde a Delegación do Goberno "poranse en marcha todas as medidas necesarias para garantir o normal desenvolvemento da vida cidadá".