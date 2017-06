CORR.- Consorcio do Casco Vello de Vigo prorroga a súa vixencia ata 2024, e prevé investir 15,5 millóns nese período

O Consello de Administración do Consorcio do Casco Vello de Vigo acordou este xoves prorrogar o convenio que sustenta este organismo ata 2024, e presentou o seu plan de actuacións para este período, en que ten previstas investimentos por valor de 15,5 millóns.

Así o explicou o delegado territorial da Xunta en Vigo e presidente do Consorcio, Ignacio López-Chaves, quen sinalou que esta decisión fai efectivo o compromiso do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen "xa avanzou no décimo aniversario do Consorcio a súa vontade de continuar o traballo".

Este organismo, participado nun 90 por cento polo Instituto Galego de Vivenda e Solo e nun 10 por cento polo Concello, exponse como obxectivo para o próximos sete anos a rehabilitación de 5.500 metros cadrados de vivendas, e outros 1.900 metros cadrados de locais comerciais.

Así, seguirase actuando na zona alta do barrio histórico, recorrendo cando sexa preciso ás expropiacións (que realiza o Concello) para completar a recuperación das mazás de inmobles, e tamén se actuará na Ribeira do Berbés, onde a Universidade construirá unha sede.

López-Chaves destacou que o Consorcio ten fondos para afrontar estas actuacións xa que, ademais dos 8 millóns de remanentes, hai ingresos previstos por vendas, e tanto Xunta como Concello farán senllas achegas: 1,4 millóns no caso da administración autonómica, e 140.000 euros por parte da municipal.

"IDEA XENIAL"

O delegado territorial da Xunta valorou o labor de recuperación de inmobles no Casco Vello por parte do Consorcio que, segundo lembrou, foi unha "idea xenial" da que era alcaldesa en 2005, Corina Porro, e do entón conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo.

O convenio para a creación do Consorcio foi asinado en febreiro de 2005 por Porro, Núñez Feijóo e polo que era nese momento delegado de Zona Franca, Francisco López Pena (nos seus inicios, este organismo estatal tamén participaba no Consorcio).

"CAPITALIZACIÓN" DO CONSORCIO

Con todo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, precisou este xoves que quen "capitalizou" o Consorcio foi o socialista Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta desde agosto de 2005 ata abril de 2009. "O que puxo as grandes cifras de millóns de euros no Consorcio foi Emilio Pérez Touriño", abundou.

Por outra banda, o rexedor olívico lamentou que o grupo municipal do PP no Concello puxese " en dúbida" a continuidade do Consorcio, en alusión ás palabras de Elena Muñoz este mércores, pedindo a Concello e Xunta que mantivesen o labor do organismo.