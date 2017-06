Moody's confirma todos os ratings de débeda do Santander e mellora o de débeda senior de Popular

A axencia de cualificación crediticia Moody's confirmou todos os ratings de débeda de Santander e mellorou o da débeda senior de Popular tras o anuncio da compra do sexto banco español.

Concretamente, a calificadora subiu catro graos a nota dos depósitos a longo prazo de Popular, desde 'B2' ata 'Ba1', ambas as no 'grao de especulación', aínda que a nota actual atópase a un chanzo de pasar ao 'grao de investimento'.

Ademais, o rating da débeda sénior a longo prazo foi incrementado en cinco gradues, desde 'B3' a 'Ba1', á vez que a calificadora puxo en revisión a nota destes dous instrumentos para mellorala nun futuro.

Esta decisión prodúcese tras a compra de Popular por parte de Santander no marco dun proceso de resolución aprobado pola Xunta Única de Resolución (JUR) que implicou a amortización de todas as accións de Popular, así como as derivadas dos instrumentos de capital regulatorio Additional Tier 1 e Tier 2. A débeda sénior de Popular non se viu afectada.

A calificadora considera que o impacto da compra dunha "institución materialmente máis débil" por parte de Santander estará "amplamente compensada" pola ampliación de capital de 7.000 millóns de euros que a entidade ten previsto acometer.

A compra de Popular terá un impacto negativo sobre os préstamos improductivos de Santander, que crecerán ao 9,4% na nova entidade, fronte ao 6,1% co que contaba Santander, segundo Moody's.

Con todo, á axencia parécelle "positivo" que o nivel de provisións sobre os activos improductivos de Popular incrementouse ata 7.900 millóns de euros, cun aumento da cobertura desde o 45% ata o 67%.

Moody's considera que con esta compra Santander reforzará "significativamente" a súa cota de mercado en pemes en España, alcanzando o 24,8%, fronte ao seu 11,1% anterior.

Por outra banda, a calificadora decidiu mellorar a nota da débeda senior de Popular ao considerar que os debedores senior poderíanse beneficiar do apoio de Santander tras a compra, mitigando así os riscos orixinados no "extremadamente débil" perfil de crédito que tiña.