Santander sobe un 5,24% tras absorber Popular e reflota ao Ibex 35 (+0,75%)

O Ibex 35 recuperou na sesión deste xoves a cota dos 10.900 puntos impulsado por Banco Santander, cuxa cotización se revalorizaba un 5,24% tras adquirir Banco Popular polo prezo simbólico dun euro.

En concreto, o selectivo madrileño concluíu a sesión en 10.953 puntos tras avanzar un 0,75% nunha xornada na que o Banco Central Europeo (BCE) eliminou da súa estratexia monetaria a posibilidade de acometer novas baixadas dos tipos de interese.

Banco Santander, cuxo peso no índice madrileño é notable, liderou as subidas do Ibex 35 cunha revalorización do 5,236% que lle levou a situarse en 6,05 euros por acción tras a absorción de Banco Popular.

Por detrás da entidade presidida por Ana Botín, ArcelorMittal avanzou un 1,92%, seguido de Indra (+1,77%), BBVA (+1,54%), Gamesa (+1,48%) e Rede Eléctrica (+1,16%).

Pola contra, Bankia (-1,67%) foi o valor que máis caeu entre os 19 que pecharon a sesión en vermello, por diante de Melià (-1,57%), Mediaset (-1,25%) e Abertis (-1%).

No mercado continuo, a resolución de Banco Popular, cuxos accionistas e bonistas perderon integramente o seu investimento, levou a Liberbank a rexistrar unha caída do 18,32%.

En opinión do analista de IG Markets, Daniel Pingarrón, a caída de Liberbank responde o "temor" dos seus accionistas de que a entidade se atope nunha situación similar á experimentada por Banco Popular ata a súa venda a Santander. Outros valores como OHL e Duro Felguera tamén rexistraron descensos do 12% e do 17% respectivamente.

No resto de prazas europeas o signo foi mixto, con Milán e Frankfurt avanzando un 1,46% e un 0,32%, respectivamente, mentres que París pechou a sesión cun retroceso do 0,02% e Londres finalizou cunha caída do 0,38% nunha xornada marcada polas eleccións parlamentarias en Reino Unido.

No mercado de divisas, a cotización do euro fronte ao dólar situábase en 1,1217 'billetes verdes', tras abrir en 1,1255 unidades, mentres que no mercado de débeda, a rendibilidade do bono español con vencemento a dez anos caía ata o 1,425%, o seu menor nivel desde mediados de febreiro, unha vez que se despexou a incerteza ao redor de Banco Popular. A prima de risco situábase na contorna dos 122 puntos básicos.