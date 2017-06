Liberbank cae un 18% ante a incerteza que xerou a resolución de Popular

As accións de Liberbank depreciáronse un 18,32% na sesión deste xoves nos mercados ante a incerteza que xerou entre os seus investidores a resolución de Banco Popular e a súa posterior compra por parte de Santander ao prezo simbólico dun euro.

Sucursal do banco Liberbank | Fonte: Europa Press

En concreto, os títulos da entidade pecharon a sesión a 0,83 euros, o seu menor prezo desde mediados de setembro, despois de rexistrar nove sesións consecutivas en vermello nas que o seu valor se depreciou un 32%.

Para Daniel Pingarrón, analista de IG Markets, a caída experimentada por Liberbank responde o "pánico" que mostraron os accionistas da entidade tras o acontecido en Banco Popular, onde accionistas e titulares de débeda subordinada e bonos continxente convertible perderon integramente o seu investimento.

"O seguinte banco máis débil que cotiza na Bolsa española é Liberbank", asevera Pingarrón, que agrega que os titulares do capital da entidade temeron que puidese estar nunha situación bastante parecida á de Popular, o que lles levou a desfacer posicións.

Desde Selfbank, Vitoria Torre coincide co diagnóstico, pero apunta que a caída non está xustificada ao "cento por cento", posto que a situación entre ambas as entidades é "distinta".

"Os investidores están a establecer paralelismos con outras entidades e os bancos cun tamaño ou unhas características parecidas poden verse afectadas, pero a situación é diferente, Popular estaba nunha situación máis extrema", insiste Torre que considera que o mercado está sobrerreaccionando e castigando de forma inxusta a outros bancos máis pequenos.

Neste contexto, como mostra da súa confianza no valor, a Corporación Masaveu, cuarto maior accionista de Liberbank, comunicou á CNMV que aumentou a súa participación no banco ata o 5,6% tras as compras de títulos efectuadas ao longo da semana.

Nesta liña, o conselleiro delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, tamén comunicou ao supervisor de mercados a adquisición directa de 80.000 accións da entidade e doutras 129.000 accións por dereitos futuros, aumentando a súa participación no banco ata o 0,048%.