A Federación de Sanidade de CC.OO. asegurou que a Conselleria do ramo é "incapaz" de solucionar os problemas, especialmente no caso das listas de espera tanto para cirurxía como en atención primaria.

Así o sinalou nun comunicado, no que considerou necesario que o departamento autonómico achegue solucións. "E se a Xunta non sabe o que facer, nós si temos propostas", manifestou o secretario xeral de CC.OO. Sanidade, Ángel Cameselle.

Neste sentido, o sindicato propón que o Sergas habilite todas as camas e poña en funcionamento no verán todos os quirófanos e servizos centrais --radioloxía, laboratorios e demais-- e "non só para urxencias".

Ademais, esixiu a substitución das horas extra en forma de 'peonadas' --na atención especializada-- ou 'voluntariedade' --na atención primaria-- por contratos para persoal que está no paro ou forma parte das listas de contratación ao considerar que así "se crearía emprego".

Cameselle asegurou que "hai recursos" para poder acometer estas medidas e instou a dirixir o diñeiro que actualmente "se desvía a concertos público privados e derivacións de pacientes á sanidade privada" ao "cumprimento destes obxectivos prioritarios".

A SITUACIÓN PODE EMPEORAR

O sindicalista advertiu de que, de non tomar medidas agora, a situación pódese enquistar e volverse crónica nos próximos anos. Segundo os cálculos do sindicato, no próximos cinco anos chegarán á idade de xubilación o 19% dos empregados públicos de todo o Estado o que, conforme sinalou, "deteriorará aínda máis a prestación sanitaria pública galega".

Por último, pediu o "estrito cumprimento" da Lei de Incompatibilidades. Así, esixe que "ningún profesional poida traballar no sector público á vez que no privado e na mesma área sanitaria". "Que ningún profesional da pública poida traballar tamén en centros concertados co Sergas, e que ningún xefe de servizo poida ter vinculación laboral coa sanidade privada".