O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este xoves que en Galicia "non se detrae nin un céntimo" reservado para a promoción do galego "en beneficio do inglés", senón que se empregan fondos diferenciados para cada obxectivo.

Manifestouno, tras ser preguntado sobre esta cuestión, en alusión á decisión do seu Executivo de impulsar unha estratexia de potenciación das linguas.

En concreto, a Xunta prevé investir preto de 70 millóns de euros ata 2020 na extensión da educación plurilingüe ao 100% do alumnado galego, de modo que alcanzará tamén aos matriculados en educación infantil e FP.

Respecto diso, incidiu que o obxectivo o mellorar a formación plurilingüe e en inglés dos estudantes galegos nos centros públicos, tendo en conta que as familias que "o poden pagar" xa envían aos seus fillos "a escolas de idiomas" ou "estancias no estranxeiro".