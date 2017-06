Consello.- A Xunta aumenta un 6% as prazas de lecer e tempo libre que oferta á mocidade na campaña de verán 2017

Case 10.000 mozos participarán este ano na campaña de verán 2017, que baixo a lema 'O teu verán colle nunha mochila' pon a disposición deste colectivo un ampliio abanico de actividades de carácter cultural, ambiental, deportivo, de lecer e tempo libre ou de voluntariado, entre outras.

En concreto, as prazas ascenden a 9.572, 526 máis que en 2016 (un 6 por cento máis), e o investimento global sitúase en 2,9 millóns de euros, un 11 por cento máis que na anterior edición.

Os campamentos en Galicia teñen uns prezos públicos que oscilan entre os 50 e os 232 euros, tendo en conta o tipo de actividades e tamén que as familias numerosas teñen un desconto do 50 por cento, mentres que os usuarios do carné novo téñeno do 25 por cento.

A programación estrutúrase en seis eixos: os campamentos para menores de 18 anos, campamentos noutras comunidades, actividades para maiores de 18 anos, oferta concertada, os campos de traballo e as accións para mozos descendentes de galegos residentes no exterior.