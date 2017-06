Unha colisión múltiple na Ponte de Rande provoca tres feridos e retencións na AP-9 en sentido Pontevedra

Unha colisión múltiple rexistrada na tarde deste xoves na Ponte de Rande causou tres feridos e provoca retencións na autoestrada AP-9, en dirección a Pontevedra, xa que se pechou un dos carrís de circulación.

Segundo informaron fontes do 112-Galicia, un particular alertou sobre as 18.30 horas de que se produciu unha colisión na que estaban implicados cinco vehículos.

Aínda que este alertante non apuntaba a presenza de feridos, minutos máis tarde o 112 recibiu outra chamada dun particular solicitando a presenza de efectivos de emerxencias médicas. O 112 avisou á Garda Civil de Tráfico, ao 061, a Protección Civil de Redondela, e aos bombeiros do Morrazo.

Fontes sanitarias confirmaron a Europa Press que hai constancia de tres persoas feridas. Os efectivos de emerxencias teñen previsto o traslado de dous delas ao Hospital Álvaro Cunqueiro e unha terceira ao Hospital Vithas Nosa Señora de Fátima, aínda que non transcenderon datos acerca da identidade ou a gravidade do seu estado.