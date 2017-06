Tres persoas resultaron feridas nunha colisión con varios vehículos implicados no Porriño (Pontevedra)

Tres persoas resultaron feridas nunha colisión na que se viron implicados catro vehículos rexistrada na estrada que conecta O Porriño con Mosende, na zona de Torneiros.

Segundo explicou o CIAE 112, o accidente tivo lugar ás 14,15 horas e todas as vítimas foron evacuadas ao Hospital Fátima de Vigo.

Os profesionais do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informaron da colisión a Urxencias Médicas e aos Bombeiros do Baixo Miño. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

Por outra banda, unha persoa resultou ferida de gravidade en Oza-Cesuras tras sufrir unha saída de vía na estrada de Limiñón a Cinemas, á altura de Cis.

Tras recibir a chamada dun particular ás 14,30 horas, o persoal do 112 Galicia informou a Urxencias Médicas e á Garda Civil de Tráfico.