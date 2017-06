O PP de Lugo mostrou este xoves a súa "sorpresa" polo feito de que "a parella sentimental" do exxefe de protocolo da Deputación de Lugo, "un dos principais investigados na Operación Pulpo", obtivese unha praza na institución provincial.

Como detallou o PP a través dun comunicado, superou o proceso para a selección dun técnico en turismo ente unha lista de oito admitidos tras a exclusión de 24.

A "sospeita" dos populares é --segundo as súas propias palabras-- que a selección "poida non ser a adecuada ou estar viciada", máxime tras coñecer unha sentenza que obriga á Deputación de Lugo a repetir o proceso para dotarse dun técnico no medio ambiente.