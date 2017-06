Detido un veciño da Pobra por venda de droga preto do seu domicilio

Axentes da Garda Civil de Boiro detiveron a un home de 49 anos, e iniciais A.M.G, veciño da Pobra do Caramiñal (A Coruña) como presunto autor dun delito de tráfico de drogas, segundo informa a Benemérita.

Nota De Prensa | Fonte: Europa Press

A detención produciuse no marco da operación Naviera, ao ter a Garda Civil sospeitas de que o agora detido atopábase vendendo drogas nas proximidades do seu domicilio.

Tras o rexistro autorizado polo xuíz titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ribeira, a Garda Civil atopou no seu domicilio 32 doses de cocaína, 45 doses de heroína, 1,5 gramos de haxix e 980 euros en metálico escondidos no peto dunha bata.

Na mesma habitación onde se atopou a droga tamén se descubriu unha báscula de precisión, 5 axendas con anotacións referidas á venda de estupefacientes, bolsas e útiles para confeccionar as doses. O detido, con antecedentes por feitos similares, pasará este venres a disposición xudicial.