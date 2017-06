A Policía británica nega que Ignacio Echeverría morrese por disparos dos axentes

A Policía Metropolitana de Londres afirmou este xoves que ningún cidadán morreu por disparos dos axentes o pasado sábado, durante o atentado perpetrado na Ponte de Londres, negando así que ese fose o caso do español Ignacio Echeverría.

"Non recoñecemos as alegacións que están a circular nos medios españois sobre que un cidadán recibiu un disparo mortal da Policía", dixo Scotland Yard nun comunicado, ao que tivo acceso Europa Press. No atentado faleceron oito persoas.

A Policía precisou que os disparos dos axentes contra os terroristas si causaron feridas de bala a unha persoa, que está a recibir asistencia médica no hospital.

Os propios familiares de Ignacio Echeverría trataron este xoves de pór fin ás especulacións, declarando ante os medios de comunicación en Londres que, aínda que están á espera da autopsia, as explicacións que recibiron dos funcionarios británicos son "suficientes e correctas".

Tamén o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, pediu que se eviten as "elucubracións" sobre as circunstancias da súa morte. A familia espera dispor mañá dun primeiro informe preliminar da autopsia e repatriar o corpo de Ignacio Echeverría axiña que como o sábado, e o ministro asegurou que se farán todas as xestións posibles para tentar acelerar ese proceso.