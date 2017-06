Rajoy proporá este venres no Consello de Ministros a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, proporá este venres na reunión do Consello de Ministros a concesión da Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría, o español que morreu o pasado sábado no atentado yihadista de Londres.

"Todos sentimos orgullosos de Ignacio Echeverría. Mañá proporei en #CMin que se lle conceda a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil", anunciou Rajoy na súa conta persoal de Twitter.

Este pasado mércores, despois de que as autoridades británicas confirmasen o falecemento de Echeverría, Rajoy solicitou ao Ministerio de Asuntos Exteriores que tramitase a concesión a Echeverría da Cruz de Prata da Orde do Mérito Civil, que considera unha "homenaxe merecida" polo seu "acto heroico e exemplar" o pasado sábado.

No momento do atentado, no que morreron sete persoas, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron como un home apuñalaba a unha muller na contorna de Borough Market, xunto ao London Bridge. Os seus amigos explicaron que el foi o único do grupo que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor

RÚA EN ALACANTE

Por outra banda, o portavoz do PP no Concello de Alacante, Luís Barcala, solicitou que a cidade dedique unha rúa a Ignacio Echeverría, xa que é tataranieto da "ilustre alacantina" Marta Barrié.

Nun comunicado, Barcala destacou que nun tempo marcado "pola falta de valores en que parece que todo vale, a sociedade necesita heroes como Ignacio Echeverría".

"Xente que co seu exemplo de valentía demostre que hai esperanza e que hai que loitar e dicir: non ao terrorismo, aínda que che vaia a vida niso", manifestou.

"Por iso, entendemos que persoas cuxos actos nos honran a todos, deben ser postas en valor e homenaxeadas", indicou Barcala que propuxo que se lle dedique unha rúa.

De Ignacio Echeverría, o portavoz do PP lembrou que era "tataranieto dunha ilustre alacantina, Marta Barrié, que tamén ten unha rúa en Alacante" e de Clemente Miralles de Imperial, "tan vinculado ao barrio de Benalúa".