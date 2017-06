Tres traballadores feridos noutros tantos accidentes laborais en Galicia

Tres traballadores resultaron feridos noutros tantos accidentes laborais rexistrados ao longo deste xoves no Rosal (Pontevedra), Carballedo (Lugo) e Bergondo (A Coruña), respectivamente.

No Rosal, ao redor das 12,40 horas deste xoves, un operario foi evacuado en helicóptero logo de sufrir unha caída mentres traballaba nunha nave do polígono industrial do Viso.

Por outra banda, en Carballedo, outro traballador resultou ferido mentres manexaba unha motosierra na zona de Lulás, na parroquia de San Mamede de Lousada.

Un particular alertou ao 112 Galicia ás 17,25 horas do xoves. Desde a central do CIAE deuse aviso a Urxencias Médicas, Protección Civil e Policía Local.

Por último, outro operario quedou ferido en Bergondo logo de que unha máquina lle pasase por encima dunha perna. Urxencias Sanitarias 061 evacuou a esta persoa ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.