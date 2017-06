A Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO. puxo en marcha a campaña 'Eu quedo sen traballo', que comeza ás 20,00 horas do próximo mércores cunha protesta ante o Museo Marco de Vigo, co fin de "pór en evidencia a precariedade nas ONGs e os despedimentos en Médicos Sen Fronteiras (MSF)".

Foto: Ccoo Campaña Msf | Fonte: Europa Press

En concreto, o sindicato denuncia que os captadores de socios destas entidades sofren unha "delicada" situación, na que "reiteradamente --lles-- conculcan dereitos laborais básicos". Ademais, apunta que, con carácter xeral, non reciben recoñecemento profesional porque á ONG "non lles interesa clarificar que non son voluntarios senón traballadores" por se xera dúbidas aos socios.

Así mesmo, censura que as cláusulas por obxectivos son "excesivamente altas" e "a gran maioría non os chegan a cumprir". De feito, en referencia a MSF, mantivo "prevé despedir a gran parte do seu persoal, ata o 80 por cento", pola devandita cláusula de produtividade, que "foi denunciada xudicialmente por abusiva e está pendente aínda de sentenza firme".