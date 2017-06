A Xunta recoñece como colección visitable o Museo do Mar de Laxe (A Coruña)

O Goberno galego deu luz verde á proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de recoñecer como colección visitable o Museo do Mar de Laxe (A Coruña), tras a solicitude tramitada polo Concello, que ten a súa titularidade.

O seu discurso museístico céntrase no patrimonio antropolóxico, histórico e visual da localidade desde finais do século XIX ata os anos 70.

Alberga unhas 67.000 fotografías procedentes do arquivo do fotógrafo Plácido Vidal e do seu fillo José María Vidal.