AMP.- Hacienda lanza unha operación contra a economía sumerxida de produtos chineses, que afecta a sete naves en Mos

A Agencia Tributaria iniciou este xoves unha operación en toda España contra a fraude fiscal e a economía sumerxida no sector da importación, distribución e venda de produtos procedentes de China, e está a realizar entradas e rexistros en 61 naves de polígonos industriais --sete delas en Galicia-- de 11 comunidades autónomas, entre os que se atopan Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid), El Carrús en Elche (Alicante) e Badalona Sud en Barcelona.

Segundo confirmaron fontes da operación a Europa Press, todos os rexistros en naves galegas producíronse no municipio de Mos (Pontevedra).

Máis de 370 funcionarios da Agencia Tributaria, repartidos en distintos departamentos do organismo como inspección, equipos de fraude organizada da ONIF, unidades de auditoría informática e de vixilancia aduaneira, están realizado rexistros que se estenderán ao longo de todo o día deste xoves. En paralelo están a levarse a cabo actuacións inspectoras sobre 66 sociedades e 6 persoas físicas, algúns dos socios ou administradores das devanditas empresas. Parte destas actuacións contaron coa colaboración da Policía Nacional, a Garda Civil ou os Mossos d'Esquadra.

A nova operación, denominada 'Dragón', é a quinta que realiza a Agencia Tributaria sobre produtos chineses sen declarar, tras as realizadas en 2013, 2014 e 2016. Precisamente a levada a cabo en novembro de 2014 en Madrid, baixo o nome de operación 'Juguetes', é a que permitiu iniciar as investigacións da nova actuación realizada este xoves nos polígonos industriais de toda España. O importe total da fraude fiscal labor naquela ocasión superou os 100 millóns de euros.

As actuacións da operación 'Dragón' iniciáronse por personación da Inspección Tributaria nas sedes das empresas e as naves industriais co fin de acceder directamente á documentación e información contable e auxiliar real, incluídos os sistemas electrónicos de procesamiento da información. Ao tratarse de actuacións administrativas, non implican detencións.

Os investigadores da Agencia Tributaria estiman que os polígonos afectados polas actuacións distribúen máis do 50% de todas as mercadorías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos dos sectores do téxtil, calzado, xoguetes, pequeno enxoval e papelería, entre outros.

MARXE DE EXPLOTACIÓN 20 VECES INFERIOR

As sociedades afectadas por esta operación viñan declarando unha marxe de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas o 1,7% de media, 20 veces inferiores aos estimados para o conxunto do sector, dado que as investigacións previas veñen determinar que a marxe real na actividade de importación e distribución deste tipo de produtos rolda o 40%.

Así, moitas destas empresas realizaban operacións millonarias e ampliaban o seu negocio mentres declaraban perdas de maneira sistemática. Á súa vez, en inspeccións previas doutras empresas do sector que se analizaron como antecedentes deste operativo púidose comprobar que o 70% de todas as vendas e compras eran en 'B', proporción practicamente coincidente coa do uso en efectivo.

De feito, constatouse a existencia dun intenso movemento de efectivo, que é ingresado en contas bancarias que os investigadores denominan 'patera', dado que serven de instrumento para que distintos empresarios do sector, sen necesidade de estar conectados entre si, envíen importantes remesas de efectivo, tanto aos seus provedores en China como a outras contas dos propios empresarios no seu país de orixe.

PAGOS EN 'B' E MOVEMENTOS EN EFECTIVO

Tamén se comprobou a existencia dunha dobre operativa en relación á facturación. Por unha banda, cando os seus clientes non lles esixen factura, directamente venden en 'B'. Por outro, cando realizan vendas a tendas e negocios que declaran correctamente, compensan o 'sobrecusto' dos impostos xerados por estas vendas mediante a provisión de facturas falsas para incrementar ficticiamente os seus custos.

Ao mesmo tempo, nalgúns dos polígonos detectouse que numerosos empresarios comerciantes polo miúdo e distribuidores acoden persoalmente a cargar mercadoría cos seus coches particulares ou pequenas furgonetas, efectuando en efectivo unha parte significativa dos pagos e eludindo así o que sería unha actividade comercial ordinaria, con pedidos seguidos de envíos ao cliente e posterior pago bancario destes pedidos.

Con todos estes antecedentes e tras seis meses de investigacións, púxose en marcha a operación 'Dragón', que afecta a 61 locais das sociedades inspeccionadas en 11 comunidades: Andalucía (11), Aragón (1), Asturias (1), Baleares (2), Canarias (3), Castela e León (4), Cataluña (13), Estremadura (1), Galicia (7), Madrid (8) e Comunidade Valenciana (10).

Tras esta operación, que se encadra no plan de control da fraude de 2017, a Agencia Tributaria ten previsto visitar outros comercios do mesmo ámbito, ao obxecto de verificar a súa forma de facturación e cobro, aproveitando a experiencia previa destas actuacións, e adianta que a evolución do comportamento tributario do colectivo nos próximos trimestres será tomado en consideración para definir futuros plans de control sobre o mesmo.

