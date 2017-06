A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, anunciou que o seu grupo presentará no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para "blindar" o monte comunal de Cabral, en Vigo, "ante calquera operación especulativa, presente ou futura", incluído o macro proxecto comercial de Porto Cabral.

Pontón, que este xoves se reuniu con comuneiros e veciños afectados por esta proposta de Eurofund, indicou que o BNG tamén presentará á Cámara outra proposta que pasa por "enterrar este proxecto" no novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo e protexer o monte comunal "de forma rotunda e inequívoca" ante o negocio privado.

Así mesmo, o Bloque reclamará "unha moratoria de 10 anos na concesión de licenzas para grandes áreas comerciais", co que busca reforzar "unha aposta decidida polo comercio de proximidade". "É o que xera máis vida na cidade, riqueza e postos de traballo, e unha aposta segura de futuro", apostilou.

"Temos claro que o monte comunal de Porto Cabral ten que quedar a salvo da especulación, e que non ten ningún sentido a día de hoxe converter este espazo nunha macro centro comercial", mantivo a nacionalista, que incidiu en que a formulación urbanística das cidades "debe responder ao interese público".