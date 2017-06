Bombeiros de Vigo apagan un lume nunha habitación dunha vivenda, na que non se rexistraron danos persoais

Efectivos de Bombeiros de Vigo apagaron na tarde deste xoves un incendio declarado nunha habitación dunha vivenda da cidade, na que se rexistraron danos materiais pero non persoais.

Tal e como informaron fontes de Bombeiros a Europa Press, pasadas as 16,00 horas recibiron unha alerta por un incendio nunha vivenda, polo que ata o lugar desprazouse unha dotación completa nun vehículo de primeira saída.

Segundo as mesmas fontes, como consecuencia das lapas ardeu unha habitación con todos os seus aveños e a vivenda viuse afectada o fume; aínda que a única persoa que se atopaba no interior, un home de idade avanzada, non sufriu danos.