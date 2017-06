Máis de 20 concellos lusos participarán en Ourense no Día de Portugal en Galicia

Ourense acollerá os días 9 e 10 de xuño a celebración do Día de Portugal en Galicia, un evento que contará coa participación de 23 cámaras municipais lusas, que converterá o centro histórico da cidade "nun pequeno Portugal".

Así o sinalou este mércores o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a presentación do programa de actividades no Salón de Plenos do Concello, nun acto no que estivo apoiado polo vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Correia Da Silva.

O programa de actividades abrirase o vindeiro venres, 9 de xuño, ás 12,00 horas coa posta en marcha dunha feira de Artesanía e Gastronomía na Praza Bispo Cesáreo, mentres que se ofrecerá unha recepción no Liceo de Ourense ás 20,00 horas á que prevé asistir o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices.

As rúas da zona vella da cidade estarán tomadas por representantes de grupos folclóricos procedentes das cámaras municipais que participan neste encontro.

A Praza Maior de Ourense acollerá o venres, ás 21,00 horas un concerto a cargo da cantante e fadista María do Ceo, residente en Ourense. O sábado, á mesma hora actuará Gonçalo Guerreiro, outro artista portugués que reside habitualmente en Galicia (A Coruña).

O Liceo Recreo Ourensán será o terceiro escenario deste encontro. O sábado acollerá dúas actividades de forma consecutiva. Ás 18,30 horas o grupo de teatro "Eu experimento", do Centro Cultural Camoes, representará "Algumas das mellores deixas do cinema em língua portuguesa".

Ás 19,00 horas o Liceo acollerá a proxección de 'A vingança de uma mulher', da directora Rita Azevedo Gómes.

600 PERSOAS

O vicecónsul de Portugal en Galicia estimou que polo menos 600 persoas desprazaranse á cidade das Burgas coincidindo co día grande de Portugal, no que conmemora a morte do poeta Luís Camoes.

Correia dá Silva mostrouse "sorprendido" pola resposta dos concellos lusos a esta cita en España, porque se produce "no día máis importante" de Portugal.

O cónsul destacou un incremento do interese dos municipios portugueses por participar neste encontro, xa que na pasada edición en Vigo contouse coa presenza de oito cámaras menos (15).

O alcalde de Ourense Jesús Vázquez cualificou o Día de Portugal en Galicia como unha oportunidade de "confraternizar e celebrar a amizade" entre ambos os pobos, pero tamén como "unha ocasión de mostrar todo o potencial de Ourense, turístico, gastronómico e patrimonial