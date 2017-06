Rajoy propón este venres no Consello de Ministros a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, proporá este venres na reunión do Consello de Ministros a concesión da Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría, o galego que morreu o pasado sábado no atentado yihadista de Londres.

"Todos sentimos orgullosos de Ignacio Echeverría. Proporei en #CMin que se lle conceda a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil", anunciou Rajoy na súa conta persoal de Twitter.

Este pasado mércores, despois de que as autoridades británicas confirmasen o falecemento de Echeverría, Rajoy solicitou ao Ministerio de Asuntos Exteriores que tramitase a concesión a Echeverría da Cruz de Prata da Orde do Mérito Civil, que considera unha "homenaxe merecida" polo seu "acto heroico e exemplar" o pasado sábado.

No momento do atentado, no que morreron sete persoas, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron como un home apuñalaba a unha muller na contorna de Borough Market, xunto ao London Bridge. Os seus amigos explicaron que el foi o único do grupo que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.