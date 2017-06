Feridas oito persoas en dous accidentes en Mos e Moaña e un menor atropelado no Porriño (Pontevedra)

Cinco persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este venres no municipio de Mos (Pontevedra) e outro tres persoas nunha colisión na localidade pontevedresa de Moaña. Mentres, un menor foi atropelado a última hora da tarde do xoves no Porriño.

Segundo informou o 112 Galicia, cinco persoas foron trasladadas a un centro hospitalario despois de chocar, sobre as 00,25 horas deste venres, dous vehículos no termo municipal pontevedrés de Mos.

En concreto, o accidente ocorreu na estrada que une Mos e Peinador. O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou o aviso a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico e aos Bombeiros do Porriño.

Por outra banda, na tarde do xoves produciuse un accidente na AP-9, á altura da Ponte de Rande, en Moaña. Tres persoas resultaban feridas leves nunha colisión na que se viron implicados cinco vehículos sobre as 18,30 horas do xoves.

O CAE 112 Galicia puxo a situación en coñecemento da Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias e Bombeiros do Morrazo.

ATROPELO

Mentres, un neno de nove anos tivo que ser trasladado o xoves pola tarde despois de ser arroiado por un vehículo no Porriño. O menor circulaba sobre as 20,15 horas en bicicleta polas proximidades do campo de fútbol, no lugar de Atios, cando foi atropelado.

Urxencias Sanitarias alertou do ocorrido, tras o que o CAE 112 Galicia requiriu a intervención de Guardia Civil de Tráfico e Protección Civil.