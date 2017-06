Detido un veciño do Barco (Ourense) tras fracturar o nariz a outro mozo nunha pelexa

A Guardia Civil do Barco de Valdeorras (Ourense) detivo na madrugada deste venres a un home veciño deste municipio tras fracturar o nariz a outro mozo nunha pelexa.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, ás 3,00 horas deste venres foi detido o cidadán cubano L.C., de 29 anos de idade e veciño do Barco, como presunto autor dun delito de lesións.

O arresto do mozo produciuse tras facturar o nariz a outro home no marco dunha pelexa. As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 1 do Barco.