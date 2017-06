“Eroski bota traballadoras con experiencia para contratar precarias”

Protesta diante dun supermercado Familia en Vigo | Fonte: CGT

“Aplican a reforma laboral do PP para desfacerse dos empregados/as con máis tempo na empresa para seguir a contratar traballadores/as a tempo parcial, aumentando así a precariedade e pagando salarios de miseria”, denunciou unha das asalariadas ao final da marcha.

As centrais sindicais citadas acusan ao sindicato maioritario no comité empresa de non facer nada. Trátase de Fetico, central de traballadores acusada en numerosas ocasións de amarelismo por estar promovida polas propias empresas deste sector.

Vegalsa-Eroski non fixo ningún comunicado público para dar a súa versión deste conflito laboral.