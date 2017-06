A Federación ASDE Scouts de Galicia participa en Ourense nunha campaña de sensibilización a favor da doazón

A Federación ASDE Scouts de Galicia participa este sábado en Ourense nunha campaña de sensibilización a favor da doazón desenvolvida pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Ao longo deste sábado, 10 de xuño, está previsto que desde as 11,00 horas uns vinte mozos de ASDE Scouts de Galicia distribúan tarxetóns informativos na Rúa do Paseo de Ourense, segundo informa ADOS.

Ademais, convidarán aos cidadáns a participar nas próximas campañas de doazón de ADOS neste municipio que terán lugar o martes 13 de xuño no Barrio da Estación e o mércores 14 na Rúa do Paseo, con senllas unidades móbiles que atenderán aos cidadáns entre as 9,30 e as 14,30 horas e desde as 15,30 ás 21,00 horas.

Máis de 500 scouts participaron este ano en talleres nos que traballaron con información sobre o "solidario xesto da doazón de sangue", segundo destaca ADOS. Os participantes, con idades comprendidas entre os 6 e 21 anos, pertencen a ASDE Scouts de Galicia das cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e Santiago.

Ademais, lembran que existe a posibilidade de doar sangue no local de atención permanente ao doante que ADOS ten no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en horario de luns a venres de 8,00 a 15,00 horas.

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue convida a todos os veciños de Ourense a "participar activamente" nas campañas de doazón "e incrementar as taxas de doazón desta cidade". En 2016 rexistrou 4.135 achegas, cun índice de 39 doazóns por cada mil habitantes e ano, segundo concretou.