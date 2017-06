O Fondo Monetario Internacional (FMI) enxalzou a "axilidade e a coordinación" das autoridades europeas na resolución e posterior venda do Banco Popular, ao despexar unha fonte de incerteza no sistema bancario español e nos mercados financeiros europeos.

"Celebramos a acción áxil e coordinada efectuada por parte do Banco Central Europeo (BCE), a Xunta Única de Resolución (JUR) e a Comisión Europea (CE) para lidar con Banco Popular", sinalou o portavoz do FMI, Gerry Rice, en rolda de prensa.

A institución dirixida pola francesa Christine Lagarde, ademais, indicou que a venda da entidade a Banco Santander polo prezo simbólico dun euro "despexa" unha fonte de "incerteza" no sistema bancario español e nos mercados europeos.

Con obxecto de estar previdos ante o fracaso do procedemento de venda privado do Popular, as autoridades comunitarias deron mandato ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (Frob) para comezar a preparar o proceso de resolución e posterior venda, informaron fontes do Frob.

De feito, semanas antes da concreción do proceso, o Frob decidiu contratar a un asesor independente para preparar a operación. O estudo efectuado por esta firma finalmente detectou que o valor económico do Popular era de 2.000 millóns de euros negativos nun escenario central e de 8.200 millóns negativos no contexto máis estresado.